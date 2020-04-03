"يويفا" يطالب بعدم إلغاء الدوريات الأوروبية للموسم الجاري

المصدر: د ب أ

طالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأندية بعدم إلغاء مسابقات الموسم الجاري وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، معربا عن أمله في استئناف المباريات في يوليو المقبل، حسبما أفادت قناة سكاي سبورتس أمس الخميس.

ونقلت القناة عن الاتحاد قوله إنه "واثق من أنه سيتم استئناف مباريات كرة القدم خلال الأشهر المقبلة في ظل الظروف التي ستحددها السلطات، وأن أي قرار بالتخلي عن المسابقات المحلية في هذه المرحلة سابق لأوانه وغير مبرر".

وقرر يويفا في وقت سابق تعليق مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، حيث كان من المقرر أن تجرى لقاءات الإياب لدور الستة عشر في المسابقتين الشهر الماضي، فيما ذكرت تقارير أن هناك خطة لاستئناف فعاليات البطولتين في يوليو، حتى تكون الفرصة مواتية أمام بطولات الدوري المحلية المعلقة أيضا بالعودة مرة أخرى في يونيو المقبل.