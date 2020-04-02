بروميل لاعب يونيون برلين : أزمة كورونا جعلتنا نقدر الحياة

قال جريسشا بروميل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يونيون برلين الألماني إنه يأمل أن تجلب أزمة فيورس كورونا تغييرا إيجابيا في المجتمع.
وقال بروميل "25 عاما" لمجلة "كيكر" الألمانية :"ما يجلبه الوباء من توابع صحية سلبية ليس جيدا، ولكن ربما يعيد الإنسانية مرة أخرى".
وأضاف :"يجعلك تقدر الحياة مرة أخرى، وأن تبطئ قليلا وتستمتع بالأشياء البسيطة".
أما بالنسبة لموقفه الشخصي مع النادي لاسيما وأن عقده ينتهي يوم 30 يونيو المقبل فهو أمر لا يقلقه كثيرا.
وقال بروميل :" الأمر لا يشبه الاستيقاظ يوميا وأنا أشعر بألم في المعدة، لأنني لا أعلم ما يخفيه المستقبل. ولكن يوجد حاليا موضوع أكبر في العالم. الأولوية ليس ما إذا كنت سأوقع عقدا أم لا، ولكن الأولوية هي هل هناك اجهزة تنفس اصطناعي للمرضى في هذه المرحلة؟".
ويستمر تعليق المنافسات في ألمانيا حتى 30 أبريل الجاري على الأقل في ظل أزمة وباء فيروس كورونا.