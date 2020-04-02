كورونا يفقد إبراهيموفيتش معالم مستقبله

المصدر: د ب أ

قال نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان الإيطالي، إنه لا يعلم شيئا عن مستقبله بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يعلم ما يحتاجه بالضبط بعد انتهاء عقده الحالي مع ميلان في 30 يونيو المقبل.

وأضاف إبراهيموفيتش في مقابلة مع صحيفة "سفينسكا داجبلاد" السويدية: "سنرى ما سيحدث في مستقبلي. ما زلت لا أعلم ما أريده. كل يوم يحمل الجديد. من كان يتنبأ بتفشي فيروس كورونا!".

ولم يستبعد إبراهيموفيتش إمكانية الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

وقال إبراهيموفيتش: "الآن، علينا أن نعيش ونستمتع بحياتنا فقط. علينا أن نشعر بكثير من القلق. لدي عائلة أعتني بها. يشعرون بأنهم على ما يرام. ولهذا، لدي نفس الشعور".

وأشار إبراهيموفيتش إلى ذكرياته في اللحظات الأخيرة قبل توقف مسابقة الدوري الإيطالي، وقال: "عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار بعالم كرة القدم، أغلق ميلان جميع مرافقه التدريبية. إنه لأمر مأسوي أن تتوقف المسابقات، ولكننا يجب أن نحترم القانون ونتحلى بالصبر".

وأضاف: "الحكومات يجب أن تجد حلا جيدا للمجتمع بأكمله. الصحة تأتي قبل الرياضة".