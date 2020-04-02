ماذا قال ديبالا عن رونالدو وميسي؟

المصدر: د ب أ

كشف نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا، نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، عن أول حديث له مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد.

وأشار ديبالا في ، مقابلة نشرها موقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على الانترنت، إلى أنه أكد لرونالدو في أول محادثة بينهما إلى أنهم في الأرجنتين يكرهونه.

وأوضح ديبالا: "رونالدو شخص متميز واجتماعي للغاية كما أنه صديق جيد لمن حوله داخل وخارج غرفة تغيير الملابس. رونالدو جاهز دائما للكلام. أبلغته خلال حديثي معه في إحدى الرحلات: في الأرجنتين، يكرهونك بعض الشيء بسبب شخصيتك وطريقة سيرك، ولكنني وجدت شيئا مختلفا. وقال لي رونالدو: أعلم طبيعتي. واعتدت تلقي الانتقادات. ومن هنا، بدأت رؤية هذا بشكل مختلف".

وتحدث ديبالا أيضا عن دوره في المنتخب الأرجنتيني وما ذكره عن صعوبة اللعب بجوار ميسي، حيث قال ديبالا في الصيف الماضي إنه يحتاج للتأقلم مع طريقة لعب مارادونا حتى يمنحه دورا بارزا.

واعترف ديبالا بأنه لم يكن يفترض أن يقول هذا التصريح وأنه كان يتعين عليه أن يقول هذا بشكل مختلف.

وأوضح: "هناك البعض ممن يريدون فهم هذه التصريحات بقصد سيئ. لم أحاول من قبل انتقاد أي زميل. أردت فقط أن أحسن شيئا كان يحدث وأن أمنح المزيد للمنتخب الأرجنتيني بتحقيق نتائج أفضل".