اليويفا ومسؤولو الدوريات الأوروبية يتمسكون باستكمال الموسم رغم أزمة كورونا

المصدر: د ب أ

أشارت تقاير إخبارية صادرة اليوم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ومسؤولي مسابقات الدوري المحلية في أوروبا، يتمسكون باستكمال منافسات الموسم، بغض النظر عن التمديد، وذلك بعد أن توقفت المنافسات في الوقت الحالي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عبر موقعها على الإنترنت أن اليويفا ومسؤولي مسابقات الدوري متفقون على استكمال المنافسات المحلية والقارية لموسم 2019 /2020 قبل بداية الموسم المقبل، وأن هناك اتجاه لإقامة مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جماهير.

ويعقد اليويفا مؤتمرا آخر عبر الفيديو اليوم للمناقشة بشأن عقود اللاعبين ونظام الانتقالات، لكن صحيفة "إندبندنت" ذكرت أن مصادر كشفت لها أن مناقشات مفصلة أجريت بالفعل بشأن مصير هذا الموسم، وأن كل الأطراف تؤيد رأي مسؤولي الكرة الإنجليزية بضرورة استكمال منافسات الموسم أيا كان موعد النهاية.

وأشارت إلى أنه بات مقبولا الآن إمكانية إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك نهائي الدوري الأوروبي بدون جماهير.