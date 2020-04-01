عملة مشفرة تستغلّ نجم سان جيرمان مبابي

المصدر: د ب أ

تقدم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي هداف فريق باريس سان جيرمان ببلاغ للشرطة بعد استخدام اسمه وصورته بشكل غير شرعي في الدعاية لعملة مشفرة عبر شبكة الانترنت.

واشتكى مبابي من تعرضه لعملية احتيال عبر الانترنت من خلال استغلال حقوق اسمه وصورته من دون اذنه في الدعاية لعملة مشفرة مثل بيتكوين.

ويظهر مبابي البالغ من العمر 21 عاما في صورة الدعاية للعملات المشفرة وهو ينصح الناس بالاستثمار في هذه العملات، لأن من شأنها أن تجعلهم من أصحاب الملايين في ظرف أشهر.

ووفقاً لسلطات أسواق المال، فإن العام 2018 وحده شهد تقديم 1100 شكوى من هذه النوعية من الشكاوى.