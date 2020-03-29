إصابة مالك نيويورك نيكس لكرة السلة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن فريق نيويورك نيكس المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء السبت عن إصابة مالكه جيمس دولان بفيروس كورونا المستجد.

وكشف نيكس في بيان مساء السبت عن إصابة دولان بكورونا لكنه لم يحدد متى خضع مالكه للفحص الطبي أو متى تم تشخيص حالته.

وبات دولان أبرز مسؤول بدوري السلة الأمريكي يصاب بفيروس كورونا، علما بأنه يمتلك أيضا فريق نيويورك رينجرز المنافس بدوري هوكي الجليد الأمريكي للمحترفين.

وأشار نيكس إلى أن دولان يخضع للعزلة الطبية في الوقت الراهن لكنه يواصل العمل عن بعد.

وقبل أيام قليلة أعلن فريق ديترويت بيستونز عن إصابة أحد لاعبيه (يرجح أنه كريستيان وود) بفيروس كورونا ، ليصبح ثالث لاعب بدوري السلة الأمريكي يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد كل من رود جوبرت /27 عاما/ ودونوفان ميتشل لاعبي يوتا جاز.

وكانت رابطة الدوري الأمريكي للسلة قررت إيقاف المسابقة لمدة شهر على الأقل وذلك بعد اكتشاف الإصابة الأولى بين لاعبي المسابقة.