شاهد.. 50 شخصية كروية تشارك في حملة "الآسيوي" لمكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

شارك أكثر من 50 لاعباً ومدرباً وإدارياً في قارة آسيا في حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي يقودها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس السبت، فإنه مع تواصل انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، وأثره السلبي على الفعاليات الرياضية، بادر نجوم كرة القدم في قارة آسيا بإرسال رسالة تضامن وتوعية حول أفضل الممارسات الصحية التي تدعو لها منظمة الصحة العالمية.

وانضم إلى الحملة لاعب منتخب الأردن ونادي الفيصلي يوسف الرواشدة، ولاعبة الكرة الأسترالية سامانتا كير، وأوديل أحمدوف لاعب منتخب أوزبكستان ونادي شنغهاي اس آي بي جي الصيني.

وقال الرواشدة مخاطباً جماهير كرة القدم: احمي نفسك وساعد وطنك، خليك في البيت وساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، احمي بلدك.