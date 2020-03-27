"كورونا" يضرب سوق الانتقالات في زمن قياسي

المصدر: د ب أ

قبل ثلاثة أسابيع فقط ، كانت القيمة السوقية للاعب جادون سانشو نجم فريق بوروسيا دورتموند نحو 130 مليون يورو فيما كانت قيمة كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن أقل قليلا ، وبدا أن كلا من اللاعبين يمكنه أن يدر دخلا هائلا لناديه حال انتقاله لناد آخر في صيف هذا العام.

ولكن تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد خلال الشهر الحالي ضرب سوق انتقالات اللاعبين بشكل هائل وترك أثره أيضا على قيمة سانشو وهافيرتز أغلى لاعبين بالدوري الألماني (بوندسليجا) لاسيما وأن العروض والعقود المغرية التي كانت متوقعة في صيف هذا العام أصبحت الآن غير مؤكدة.

قد يدفع هذا ناديي دورتموند وليفركوزن إلى مواصلة تعاونهما. وفي النهاية ، فإن المستثمرين الكبار لا يبيعون أفضل منتجاتهم بأسعار زهيدة.

ويجمع الخبراء على أن سوق الانتقالات "سيرتفع" بعد انتهاء أزمة "كورونا" ، حسبما أوضح ماكس إيبرل المدير الرياضي في نادي بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني : "لا أتوقع صفقة انتقال بـ 100 مليون يورو في المستقبل القريب. خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة ، القيمة المالية للصفقات لن تكون بنفس المستويات السابقة. سيكون هناك عالم كرة قدم جديد".

وتدهورت أسعار اللاعبين في وقت قياسي بسبب "كورونا" حيث أكد بيتر بوش مدرب ليفركوزن قبل أسبوعين فقط أن هافيرتو سيتلقى عرضا مغريا وهائلا خلال فترة الانتقالات الصيفية كما سبق لفيرناندو كارو المدير الإداري لباير ليفركوزن أن قدر قيمة اللاعب بنحو 126 مليون يورو على الأقل.

ولكن قيمة اللاعب في الوقت الحالي قد لا تزيد عن 100 مليون يورو وهو ما قد يعرقل انتقاله لأي ناد آخر في صيف هذا العام.

وقد لا يستطيع اللاعب الحصول على عقد يليق بإمكانياته ويتناسب مع قيمته قبل أزمة "كورونا" إلا في حالة مشاركته في بطولة كبيرة مثل يورو 2020 .

ولكن هذا الخيار لم يعدد ممكنا أيضا لأن البطولة تأجلت مؤخرا لتقام في منتصف العام المقبل.

ولهذا ، يرجح أن تتأجل فكرة بيع اللاعب إلى صيف العام المقبل.

ولكن هذا قد يضعف وضع ليفركوزن في التفاوض لأن أي ناد يرغب في التعاقد مع اللاعب والاستثمار في هذه الصفقة لن يدفع هذا المبلغ الكبير لضم لاعب سينتهي عقده مع فريقه بعد عام واحد.

ويتفق هذا أيضا مع الوضع بالنسبة لدورتموند حيث ينتهي عقد الإنجليزي سانشو مع الفريق فييونيو 2022 .

وكانت مواقع الانترنت أشارت إلى أن قيمة اللاعب أعلى من هافيرتز لاسيما وأنا يحظى باهتمام بالغ من الأندية الإنجليزية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وربما تراجع الجدل في الوقت الحالي بشأن سانشو الذي سجل 14 هدفا وصنع 16 هدفا لزملائه ليصبح ثالث أفضل هداف في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم قبب توقفه بسبب "كورونا" ولكن من المنتظر أن تعود الأضواء لتتركز على سانشو وهافيرتز وأمثالهما من اللاعبين المميزين بمجرد استئناف فعاليات البوندسليجا.

