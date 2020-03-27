الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات تختبر اللاعبين بـ"الفيديو"

المصدر: د ب أ

في الوقت الذي تم فيه تعليق اختبارات الكشف عن المنشطات في الرياضة الألمانية بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، فإن الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات (نادا) تستكشف الآن طريقة اختبار بديلة.

وتأكيدا على تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، ذكرت نادا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة أنه يمكن استمرار الاختبارات في الوقت الحالي عن طريق اختبار دم، بجانب مقطع فيديو يتابع العملية.

وذكرت (نادا): "اختبار بقعة الدم المجففة هو بديل نتطلع لإمكانية تنفيذه مع المختبر في كولون ومجموعة الرياضيين الألمان".

وأضافت أن ميزة هذا الاختبار هي التقليل من التدخل الجراحي بالإضافة للحاجة إلى كمية أقل (قطرة دم) لإجراء الاختبار عليها ، وأشارت أيضا إلى أن مختبر كولون لديه المعدات التقنية لتحليل مثل هذه الاختبارات.

وذكرت (نادا) أيضا أن اختبار بقعة الدم المجففة يتواجد منذ أكثر من 50 عاما ويتم استخدامه على سبيل المثال في فحص المواليد الجدد لمعرفة ما إذا كان هناك اضطرابات تمثيل غذائي.

