فرنسا تودع مدربها الأسطورة إيدالجو بعد وفاته عن 87 عاما

المصدر: رويترز

توفي ميشيل إيدالجو، الذي قاد فرنسا بطلة العالم للفوز بأول ألقابها الكبرى في كرة القدم في بطولة أوروبا 1984، عن 87 عاما.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم النبأ عبر موقعه على الانترنت اليوم الخميس.

وقاد إيدالجو فرنسا لقبل نهائي كأس العالم 1982 قبل أن يخسر أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح لكن بطولة أوروبا 1984 على أرض فرنسا كانت أبرز اللقطات في مسيرته حين سجل صانع لعب فرنسا وقتها ميشيل بلاتيني تسعة أهداف في خمس مباريات ليفوز بلقب هداف البطولة.

وفازت فرنسا على إسبانيا في النهائي 2-صفر على ملعب بارك دي برينس في باريس.

وقال نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم "الاتحاد وأسرة كرة القدم بأكملها في حالة حداد.

"ميشيل إيدالجو واحد من ألمع الأسماء في كرة القدم الفرنسية.. من خلال فلسفته في كرة القدم وشخصيته وعشقه للعبة ساعد إيدالجو في تألق كرة القدم الفرنسية عالميا وزاد شعبيتها في البلاد".

وشغل إيدالجو مركز لاعب الوسط المهاجم خلال مسيرته مع لوهافر ورانس وموناكو بين 1952 و1966.

وهز الشباك في نهائي كأس أوروبا 1956 في باريس حين خسر رانس 4-3 أمام ريال مدريد بقيادة ألفريدو دي ستيفانو.

ودرب فرنسا من 1976 إلى 1984 وشغل منصب مدير الكرة في مرسيليا من 1986 إلى 1991.