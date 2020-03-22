إصابة باولو مالديني ونجله بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم إصابة باولو مالديني، المشرف الفني على فريق الكرة ونجله دانييل، مهاجم فريق الشباب، بفيروس كورونا.

ونشر ميلان بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني ذكر فيه :"ميلان يؤكد أن باولو مالديني، أصبح على دراية بأنه اتصل بشخص جاء اختباره إيجابيا لفيروس كورونا فيما بعد، وبدأت تظهر الأعراض عليه. وتم خضوعه لاختبار وجاءت النتيجة إيجابية".

وأضاف البيان: "كما جاء اختبار نجله دانييل، مهاجم فريق الشباب، والذي كان يتدرب مع الفريق الأول، إيجابيا أيضا لفيروس كورونا".

وأكد البيان أن: "صحة باولو ودانييل جيدة وأكملا مدة البقاء أسبوعين في المنزل بدون التواصل مع آخرين. وسيظل الثنائي في الحجر الصحي حتى الشفاء، وفقا للبروتوكولات الطبية التي حددتها السلطات الصحية".