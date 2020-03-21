إلغاء بطولة العالم لهوكي الجليد بسبب فيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الدولي لهوكي الجليد اليوم السبت إنه ألغى بطولة العالم في سويسرا في مايو آيار بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رينيه فاسيل رئيس الاتحاد الدولي في بيان "هذا واقع مؤلم لعائلة هوكي الجليد لكن يجب تقبله".

وتابع "فيروس كورونا مشكلة عالمية وتحتاج الحكومات إلى جهود كبيرة لاحتواء انتشاره. الاتحاد الدولي لهوكي الجليد يجب أن يفعل كل في ما وسعه لمساندة هذه المعركة. يجب علينا وضع الرياضة جانبا ومساندة الحكومات وعائلة هوكي الجليد".

وكان من المقرر إقامة البطولة في الفترة من الثامن وحتى 24 مايو في زوريخ ولوزان.