تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب تفشي فيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال منظمون اليوم الثلاثاء إن بطولة فرنسا المفتوحة للتنس تأجلت لتقام في الفترة بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت البطولة المقامة على ملاعب رملية، وهي واحدة من البطولات الأربع الكبرى، مقررة في الفترة من 24 مايو إلى السابع من يونيو.

وقال الاتحاد الفرنسي للتنس في بيان "لضمان صحة وسلامة كل الأفراد الذين يستعدون لخوض البطولة قرر الاتحاد الفرنسي للتنس تنظيم نسخة 2020 من بطولة فرنسا المفتوحة في الفترة من 20 سبتمبر إلى الرابع من اكتوبر 2020".

وتابع "بينما لا يستطيع أي شخص حاليا أن يتوقع ما الذي سيكون عليه الوضع الصحي في 18 مايو (موعد التصفيات) فان الاجراءات والقيود المطبقة حاليا تجعل من المستحيل الاستعداد للبطولة وتنظيمها في موعدها المحدد".

وقال مسؤولون إنه تم بالفعل تركيب السقف الجديد لملعب فيليب شاترييه الرئيسي لكنه لم يدخل الخدمة بعد ويحتاج إلى المزيد من الاختبارات حتى نهاية ابريل نيسان.