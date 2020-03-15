اليابان تتسلم الشعلة الأولمبية في صمت بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

تتسلم اليابان شعلة أولمبياد طوكيو 2020 من اليونان يوم الخميس المقبل في أجواء يغلب عليها الصمت بعدما تقرر حظر حضور الجماهير في استاد أثينا خلال مراسم التسليم.

وذكرت اللجنة الأولمبية اليونانية أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحظرت اليونان التجمعات العامة بسبب كورونا، مثلها في ذلك مثل الكثير من الدول الأوروبية.

وتوقفت مسيرة الشعلة الأولمبية أمس الأول الجمعة بعدما احتشد المئات في مدينة سبرطة، في تجاهل للتوصيات بالبقاء في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وجرى إيقاد الشعلة الأولمبية في مدينة أولمبيا القديمة يوم الخميس الماضي حيث أقيم الحفل بدون جمهور بسبب تفشي كورونا.

ومن المقرر أن تصل الشعلة الأولمبية إلى اليابان يوم الجمعة المقبل، على أن تجوب 47 محافظة خلال 121 يوما، بداية من فوكوشيما، التي تبعد 250 كيلومترا شمال شرق طوكيو.

وتصل الشعلة إلى الحفل الافتتاحي للأولمبياد يوم 24 تموز/يوليو والذي يقام في الملعب الوطني الجديد بطوكيو.

