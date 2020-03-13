تأكيد تأجيل سباقَي البحرين وفيتنام إلى وقتٍ لاحق من الموسم

المصدر: رويترز

أعلنت بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد عن تأجيل سباقَي البحرين وفيتنام إلى وقتٍ لاحق من العام، وانطلاق البطولة مبدئيا أواخر شهر مايو المقبل.وبعد إلغاء الجولة الافتتاحية من الموسم في أستراليا، قرّرت البطولة والتنسيق مع المعنيين تأجيل جولتَي البحرين وفيتنام حيث سينطلق موسم 2020 مبدئيا أواخر شهر مايو

وفي ضوء الانتشار العالمي المستمر لفيروس كورونا كوفيد 19 وبعد المناقشات الجارية مع الاتحاد الدولي للسيارات و حلبة البحرين الدولية و الاتحاد البحريني للسيارات والحكومة الفيتنامية والقائمين على استضافة السباق تم اتخاذ القرار من قبل جميع الأطراف لتأجيل كلا السباقين المقرر عقدهما في 19 وحتى ‪22 - مارس و 3 ‪5 أبريل على التوالي‪.

وكان من المقرّر إقامة جائزة البحرين الكبرى من 20 مارس وحتى الـ 22 منه من دون الجمهور، ولكن سيتمّ تأجيل السباق إلى موعد لاحق من الموسم.

وتعليقًا على التأجيل ، أكد الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية قائلاً‪:‪"لقد كنا في مناقشات مستمرة مع الاتحاد البحريني للسيارات وإدارة الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات في الأسابيع الأخيرة ، وذلك لتطور الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا كوفيد 19 عالميًا، هذا القرار تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين بتأجيل السباق وهو الذي يجب عمله بالنظر إلى التطورات الأخيرة لحماية صحة جميع المعنيين‪.سنعمل عن كثب مع شركائنا في الاتحاد البحريني للسيارات والفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات على مراقبة الوضع العالمي ونأمل أن نكون قادرين على الترحيب بعودة سباق الفورمولا 1 في وقت لاحق من هذا العام ‪.أخيرا نتمنى للجميع الصحة و السلامة

وقال القائمون على تنظيم سباق جائزة فيتنام الكبرى لفورمولا 1 اليوم الجمعة إنه تقرر تأجيل أول سباق تستضيفه بلادهم في هذه الفئة والذي كان مقررا إقامته في الشهر المقبل إلى تاريخ لاحق بسبب مخاوف انتشار العدوى بفيروس كورونا" كوفيد -19".

وقالت وزارة الصحة الفيتنامية إن قرار التأجيل اتخذ بعد أن وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 47 حالة اليوم الجمعة.

وقال المنظمون أيضا إنهم سيراقبون الوضع فيما يتعلق بتطورات انتشار الفيروس من أجل تحديد موعد جديد للسباق.

