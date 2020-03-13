مسيرة الشعلة الأولمبية تتوقف بعد يوم من إشعالها

المصدر: د ب أ

توقفت مسيرة الشعلة الأولمبية، ولن تستأنف، وذلك بعدما احتشد المئات في مدينة سبارتا، متجاهلين النصيحة بالبقاء في المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت اللجنة الأولمبية اليونانية أن الشعلة سيتم تسليمها للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2022،في حفل يقام بأثينا يوم الخميس.

وتم إضاءة الشعلة الأولمبية في مدينة أولمبيا القديمة أمس الخميس حيث أقيم الحفل بدون جمهور بسبب تفشي كورونا.

ومن المقرر أن تصل الشعلة الأولمبية إلى اليابان يوم الجمعة المقبل ، على أن تجوب 47 محافظة خلال 121 يوما، بداية من فوكوشيما، التي تبعد 250 كيلومترا شمال شرق طوكيو.

ومن المقرر أن تصل الشعلة إلى الحفل الافتتاحي للأولمبياد يوم 24 وليو والذي يقام في الملعب الوطني الجديد بطوكيو.