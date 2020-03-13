إصابة أول لاعب في البريميرليغ بفيروس كورونا

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:

 أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عن إصابة مهاجمه كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يتعرض للإصابة بهذا الفيروس المتفشي في أماكن عدة بالعالم.

وذكر تشيلسي في بيانه: "كالوم هودسون أودوي ثبتت إصابته بفيروس كورونا مساء أمس الخميس"، وأشار النادي إلى أن مركز تدريبات الفريق سيخضع لإغلاق جزئي.

وأضاف: "أعضاء تشيلسي الذين خالطوا اللاعب مؤخرا سيخضعون الآن للعزل الصحي طبقا للتعليمات الصحية للحكومة. هذا سيشمل جميع لاعبي الفريق والطاقم التدريبي وعددا من أفراد الخدمات المعاونة للفريق".

كلمات دالة:
  • البريميرليغ ،
  • تشيلسي ،
  • كالوم هودسون أودوي،
  • كوفيد-19،
  • فيروس كورونا
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