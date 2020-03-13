تأجيل مباراتين في دوري أبطال أوروبا بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الخميس تأجيل مباراتي يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع ضيفه ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، في ظل عزل لاعبي الفريقين الإيطالي والإسباني بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن يويفا على موقعه الإلكتروني الرسمي "بعد الحجر الصحي المفروض على لاعبي يوفنتوس وريال مدريد، لن تقام مباراتا الفريقين بدوري أبطال أوروبا في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال كما هو مقرر يوم الثلاثاء المقبل".

أضاف يويفا "سيتم إبلاغ القرارات الأخرى بشأن المباراتين في الوقت المناسب".

ولم يكن هناك خيار أمام يويفا سوى تأجيل مباراتي الريال ويوفنتوس، بعدما تم وضع لاعبي الفريقين في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، عقب إصابة أحد لاعبي كرة السلة في الفريق الملكي بفيروس كورونا، وكذلك إصابة دانيللي روجاني لاعب الفريق الإيطالي بالفيروس ذاته.

يذكر أن ليون تغلب على يوفنتوس 1 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت بينهما بفرنسا، في حين فاز مانشستر سيتي 2 / 1 على مضيفه ريال مدريد.