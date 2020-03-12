ريال مدريد في الحجر الصحي بسبب كورونا

المصدر: رويترز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن فريق الكرة تم وضعه في الحجر الصحي بعدما جاء اختبار احد لاعبي فريق السلة إيجابيا للإصابة بفيروس كورونا.

و ذكرت صحيفة إلموندو الإسبانية اليوم الخميس أن ريال مدريد أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة في الدوري الإسباني قبل إيقاف المسابقة اليوم، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي ريال.

وفي وقت سابق كان مقررا أن تقام مباريات الدرجة الأولى بدون حضور الجمهور.

ومن المفترض أن يواجه ريال مدريد فريق مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل. ولم يوضح النادي بشكل فوري التطورات بشأن موعد هذه المباراة.