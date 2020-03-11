الأرجنتين تلغي فعاليات رياضية دولية بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قالت الحكومة الأرجنتينية اليوم الأربعاء إنها ألغت فعاليات رياضية دولية كانت مقررة على أرضها في مارس اذار للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن بين الأحداث التي تأثرت بهذا القرار بطولة أمريكا الجنوبية للسباحة وبطولة دولية للمبارزة وبطولة مؤهلة لمسابقة الملاكمة في أولمبياد طوكيو 2020 ولقاء قاري لألعاب القوى.

ولم تتأثر مباريات كرة قدم في كأس ليبرتادوريس وكأس كوبا سودأمريكانا وتصفيات كأس العالم مقررة في الأرجنتين في نهاية الشهر بهذا القرار حتى الآن.

ويأتي القرار في اليوم ذاته الذي أعلن فيه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) أن مباريات كأس ليبرتادوريس وكأس سودامريكانا المقررة في باراجواي ستقام بدون جمهور في الأسبوعين المقبلين تمشيا مع قرار للحكومة في باراجواي.

وقال الكونميبول إن الاتحاد الدولي (الفيفا) سيتخذ قرارا بشأن احتمال تأجيل عشر مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم والمقررة بين 26 و31 مارس.

وتتضمن التصفيات مباريات للأرجنتين والبرازيل على أرضهما.

وكشفت الأرجنتين عن 19 حالة إصابة بفيروس كورونا إضافة إلى حالة وفاة واحدة حتى الآن.

