تأجيل مباراتي روما وإنتر في الدوري الأوروبي

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا)، يوم الأربعاء، عن تأجيل مباراتي إشبيلية وضيفه روما ، وكذلك مباراة إنتر ميلان وضيفه خيتافي، اللتين كان من المقرر لهما الخميس في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك على خلفية قيود السفر بين البلدين في الوقت الحالي خشية تفشي فيروس كورونا.

وذكر (يويفا) عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إنه نتيجة لتلك القيود في عملية السفر بين إسبانيا وإيطاليا في الوقت الحالي، فأن مباراتي إنتر وخيتافي وإشبيلية وروما لن تقاما غدا مع باقي مباريات دور الستة عشر من المسابقة.

وأضاف (يويفا) في بيانه أن لم يتخذ قرار بشأن الموعد الجديد للمباراتين، مؤكدا أن ذلك سيتم إعلانه بمجرد تحديد الموعد.

وكان فريق روما سافر إلى مدينة إشبيلية الإسبانية من أجل خوض مباراة ذهاب دور الستة عشر من المسابقة أمام فريق إشبيلية، إلا أن السلطات الإسبانية رفضت دخول فريق العاصمة الإيطالية إلى البلاد بسبب إجراءات احترازية منعا لتفشي فيروس كورونا.

وتعد إيطاليا من بين اكثر الدول الموبوءة بفيروس كورونا ،إلى جانب الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وفرضت الحكومة الإيطالية إغلاقا في جميع انحاء البلاد.