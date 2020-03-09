بيتيس يهزم ريال مدريد ويهدي برشلونة الصدارة

المصدر: د ب أ

أهدى ريال بيتيس صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم لفريق برشلونة، وذلك بفوزه على ضيفه ريال مدريد 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وتقدم بيتيس بهدف سجله سيدني دا سيلفا في الدقيقة 40، وتعادل ريال مدريد بهدف سجله كريم بنزيمة من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل كريستيان تيلو الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 82.

ورفع بيتيس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد الريال عند 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف برشلونة، الذي انتزع الصدارة أمس السبت بفوزه على ريال سوسيداد 1 / صفر.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها ريال مدريد في الفوز على ريال بيتيس، حيث خسر في مباراتين وتعادل في مباراة.

وهذه هي الخسارة الثالثة للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 16 مباراة والتعادل في ثماني، فيما أصبح هذا الفوز هو الثامن لبيتيس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في تسع.

