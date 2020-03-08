ميسي و"الفار" يقودان برشلونة لصدارة الليغا مؤقتاً

المصدر: رويترز

حافظ ليونيل ميسي على هدوئه لينفذ ركلة جزاء بنجاح ويمنح برشلونة الفوز 1-صفر على ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس السبت ليستعيد الصدارة.

ووضع هداف برشلونة عبر العصور الكرة في المرمى في الدقيقة 81 بعدما تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد ضد روبن لونورماند مدافع سوسيداد الذي كان يحاول إبعاد تمريرة عرضية.

وجاءت ركلة الجزاء في وقت كان يعاني فيه برشلونة من هجمات سوسيداد المرتدة إذ أهدر الفريق القادم من إقليم الباسك العديد من الفرص باستاد كامب نو.

وأعاد الفوز برشلونة إلى الصدارة برصيد 58 نقطة من 27 مباراة متقدما بنقطتين على ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ريال بيتيس اليوم الأحد.