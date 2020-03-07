توقف محتمل للدوري الإيطالي بسبب كورونا

المصدر: رويترز

رفض غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استبعاد احتمال توقف دوري الدرجة الأولى لو أصيب أي لاعب بفيروس كورونا.

وقررت الحكومة الإيطالية إقامة جميع الأنشطة الرياضية بدون جماهير حتى الثالث من أبريل في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب في وفاة نحو 200 شخص في البلاد.

وأبلغ غرافينا شبكة راي التلفزيونية "يجب أن نكون واقعيين فالخطر الحقيقي موجود وفي مثل هذه الحالات سنتخذ إجراءات ضرورية لضمان حماية الرياضيين ثم سنفكر في التأثير على البطولات".

وأجاب عند سؤاله عن احتمال توقف الدوري "لا يمكن استبعاد أي شيء لكن أيضا لا يمكن أن نضع افتراضات لا يمكن التنبؤ بها".

وتقام مباريات هذا الأسبوع بدون حضور جماهيري بعد تأجيل العديد من المواجهات في آخر جولتين.

وعلى مدار اليومين المقبلين تقام ست مباريات مؤجلة من الجولة الماضية من بينها مواجهة القمة بين يوفنتوس وإنتر ميلان في تورينو.