الجزائري بودبوز يعبر بسانت إيتيان إلى نهائي كأس فرنسا

المصدر: د ب أ

اقتنص سانت إيتيان بطاقة التأهل الثانية للمباراة النهائية ببطولة كأس فرنسا لكرة القدم، عقب فوزه القاتل 2 / 1 على ضيفه رين مساء أمس الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة.

وبادر رين بالتسجيل عبر لاعبه مباي نيانغ في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، لكن تيموثي كولودزيكاك، أدرك التعادل لسانت إيتيان في الدقيقة 43.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل واللجوء للوقت الإضافي، أحرز الجزائري المخضرم رياض بودبوز هدف الصعود القاتل لسانت إيتيان في الدقيقة 90.

بهذا الانتصار، ضرب سانت موعداً في المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان، الذي اكتسح مضيفه ليون 5 / 1 أول أول أمس الأربعاء في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.