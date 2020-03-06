نهائي كأس ملك إسبانيا "باسكي"

المصدر: رويترز

تأهل أتليتيك بيلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الملعب بعد الخسارة 2-1 في إياب الدور قبل النهائي أمس الخميس.

وبدا بيلباو، الذي فاز 1-صفر على أرضه الشهر الماضي، في طريقه للخروج عندما هز كارلوس فرنانديز مهاجم غرناطة الشباك في الدقيقة 48 وعزز زميله جيرمان سانشيز من تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 76.

لكن بيلباو أحرز الهدف الحاسم عبر يوري برشيش في الدقيقة 81 ليدرك التعادل 2-2 في النتيجة الإجمالية ويمنح فريقه التفوق بفضل فارق الأهداف خارج الأرض ويمهد الطريق أمام مواجهة ريال سوسيداد في نهائي بين فريقين من إقليم الباسك في أشبيلية يوم 18 أبريل.