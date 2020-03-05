السيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف أجويرو في شيفيلد وينزداي

المصدر: رويترز

سجل سيرجيو أجويرو هدفا في الشوط الثاني ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز 1-صفر على شيفيلد وينزداي المنتمي للدرجة الثانية، ويبلغ دور الثمانية في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمس الأربعاء.

وبدت المباراة في بعض الأحيان مثل المران العادي لفريق المدرب بيب جوارديولا في ملعب هيلسبره لكن سيتي أخفق في ترجمة هيمنته المطلقة إلى أهداف.

وحرم إطار المرمى نيكولاس أوتاميندي وبنجامين ميندي من التسجيل قبل أن يكسر أجويرو حالة الجمود في الدقيقة 53 بعد خطأ من الحارس جو ويلدسميث.

ويحل سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد في دور الثمانية.

وواصل توتنهام هوتسبير موسمه السيىء بعدما خسر بركلات الترجيح أمام نوريتش سيتي متذيل ترتيب الدوري الممتاز بعد التعادل 1-1 عقب وقت إضافي.

ومنح يان فرتونن التقدم لتوتنهام بضربة رأس، لكن خطأ الحارس ميشيل فورم سمح لنوريتش بإدراك التعادل عبر يوسيب درميتش قبل النهاية.

وفشل توتنهام في تسجيل ثلاث ركلات ترجيح إذ أنقذ تيم كرول الركلة الأخيرة من جيدسون فرنانديز ليمنح نوريتش التأهل لدور الثمانية لأول مرة في 28 عاما.

وقال كرول، الذي أنقذ ركلة ترجيح أخرى من البديل تروي باروت لاعب توتنهام "هذا هو ما يتعلق بكل شيء ولهذا السبب نجتهد في التدريبات."مثل أي طفل صغير تريد إنقاذ ركلات الترجيح لمساعدة فريقك على التأهل للدور التالي".

ويلعب نوريتش على أرضه ضد ديربي كاونتي أو مانشستر يونايتد في دور الثمانية، فيما يحل أرسنال ضيفا على شيفيلد يونايتد.

وفاز ليستر سيتي 1-صفر على برمنجهام سيتي ليحجز مكانه في دور الثمانية بفضل هدف ريكاردو بيريرا المتأخر من ضربة رأس وسيواجه تشيلسي.