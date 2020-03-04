تأجيل مواجهة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووسائل إعلام إيطالية أخرى أمس الثلاثاء إن السلطات قررت تأجيل مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم، والتي كانت مقررة بين يوفنتوس وميلان في تورينو اليوم الأربعاء إلى أجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وحظرت السلطات إقامة أحداث رياضية في العديد من المناطق في إيطاليا رغم أن مباريات دوري الأضواء يمكن إقامتها بدون جماهير وهو خيار فضل مسؤولو الدوري الإيطالي عدم استخدامه.

وتم استثناء منطقة بيمونتي، التي تقع فيها تورينو، من الحظر يوم الأحد، وقال يوفنتوس إن المباراة ستمضي قدما بحضور جماهيري، لكن وكالة أنسا ذكرت أمس الثلاثاء أن مجلس المدينة قرر تأجيل المواجهة.

وسيستضيف نابولي منافسه إنتر ميلان في المباراة الأخرى غدا الخميس.