قرعة دوري الأمم الأوروبية تجدد الصدام بين فرنسا وكرواتيا

المصدر: رويترز

ستلتقي فرنسا مع كرواتيا في تكرار لنهائي كأس العالم لكرة القدم بعد أن أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة بالنسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

وينافس المنتخبان في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول مع البرتغال حاملة اللقب والسويد.

وستتجدد المواجهة بين إنجلترا وأيسلندا، التي أطاحت بإنجلترا من بطولة أوروبا 2016، في المجموعة الثانية التي تضم أيضا بلجيكا والدنمرك.

وتواجه ألمانيا مهمة صعبة في المجموعة الرابعة حيث تلعب مع إسبانيا وسويسرا وأوكرانيا.

وفيما يلي قرعة النسخة الثانية للبطولة التي ستقام بين سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني 2020. وستقام النهائيات في يونيو حزيران 2021.

المستوى الأول

المجموعة الأولى : بولندا والبوسنة وإيطاليا وهولندا

المجموعة الثانية: أيسلندا والدنمرك وبلجيكا وإنجلترا

المجموعة الثالثة: كرواتيا والسويد وفرنسا والبرتغال

المجموعة الرابعة: ألمانيا وأوكرانيا وإسبانيا وسويسرا

المستوى الثاني

المجموعة الأولى : رومانيا وأيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا

المجموعة الثانية: إسرائيل وسلوفاكيا واسكتلندا والتشيك

المجموعة الثالثة: المجر وتركيا وصربيا وروسيا

المجموعة الرابعة: بلغاريا وأيرلندا وفنلندا وويلز

المستوى الثالث

المجموعة الأولى : أذربيجان ولوكسمبورج وقبرص والجبل الأسود

المجموعة الثانية : أرمينيا واستونيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا

المجموعة الثالثة: مولدوفا وسلوفينيا وكوسوفو واليونان

المجموعة الرابعة: قازاخستان وليتوانيا وروسيا البيضاء وألبانيا

المستوى الرابع

المجموعة الأولى : مالطا وأندورا ولاتفيا وجزر الفارو

المجموعة الثانية: سان مارينو وليختنشتاين وجبل طارق