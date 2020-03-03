أرسنال يفوز على بورتسموث ويعبر إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد

المصدر: رويترز

تأهل أرسنال إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على مستضيفه بورتسموث أمس الاثنين بفضل هدفي المدافع سقراطيس باباستاثوبولوس والمهاجم إيدي نكتياه.

ولم يفز بورتسموث المنافس في الدرجة الثالثة على أرسنال منذ انتصاره 5-4 في الدوري في 1958 لكن تسبب في مشاكل في البداية قبل أن يفتتح ضيفه التسجيل في الشوط الأول.

وأرسل ريس نلسون تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حولها اليوناني الدولي سقراطيس في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأعطى الهدف أرسنال دفعة معنوية وعزز نكتياه من تقدم الفريق اللندني بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني.

ودافع بورتسموث المدعوم بجماهير المتحمسة بشكل جيد لكنه افتقر للكفاءة الهجومية ليحافظ أرسنال، صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب 13 مرة، على انتصاره.

وتقام مباريات الدور الخامس في منتصف الأسبوع الحالي بسبب عطلة الدوري في الشهر الماضي وتجرى القرعة بعد غد الأربعاء.