مانشستر سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: د ب أ

توج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي عقب فوزه على أستون فيلا 2 / 1 اليوم "الأحد" في المباراة النهائية.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله أجويرو في الدقيقة 20، وأضاف رودريجو هيرنانديز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 30، ثم قلص أستون فيلا الفارق بهدف سجله مبوانا ساماتا في الدقيقة 41.

وهذا هو اللقب الثالث على التوالي لمانشستر سيتي والسابع في تاريخه ليقلص الفارق إلى لقب واحد بينه وبين ليفربول، صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج برصيد ثماني ألقاب.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية بعدما تغلب على مانشستر يونايتد 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل أستون فيلا لهذا الدور بعدما تغلب على ليستر سيتي 3 / 2 في مجموع المباراتين.

وهذه هي المواجهة الثالثة بين أستون فيلا ومانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما التقيا مرتين في البريميرليغ، حيث فاز السيتي 3/صفر ذهابا في معقله "ملعب الاتحاد" في أكتوبر الماضي، قبل أن يحقق فوزا كبيرا 6/1 في لقاء العودة، الذي أقيم بملعب أستون فيلا في شهر يناير الماضي.

