إقامة مباراة إنتر ميلان مع لودوغورتس بدون جمهور

المصدر: رويترز

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا" إقامة مباراة إنتر ميلان على أرضه أمام لودوغورتس البلغاري في الدوري الأوروبي، غدا الخميس، بدون جمهور بعد انتشار فيروس كورونا"كوفيد-19" في إيطاليا.

لكن الاتحاد الأوروبي أكد أن باقي مباريات المنافسات الأوروبية هذا الأسبوع ستقام بشكل طبيعي، دون أي تغيير.

وقال الاتحاد في بيان: "كل المباريات الأوروبية الأخرى المقرر إقامتها هذا الأسبوع ستقام في الوقت المحدد سابقا ولا توجد قيود على حضور المشجعين".

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا، وهي البلد الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا، إلى أكثر من 374 إصابة، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة في منطقتي لومباردي وفينيتو، وبلغ عدد الوفيات 12 شخصا.

وتم إلغاء العديد من الأحداث الرياضية في إيطاليا، من بينها مباريات في دوري الدرجة الأولى.

وستقام ست مواجهات على الأقل من عشر مباريات مقررة مطلع الأسبوع المقبل في دوري الأضواء، بدون جماهير.