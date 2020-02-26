البايرن يقترب من ربع نهائي أبطال أوروبا وتعادل نابولي وبرشلونة

المصدر: د ب أ

قاد اللاعب الدولي الشاب سيرج نابري فريقه بايرن ميونخ الألماني لفوز مثير على ملعب تشيلسي الإنجليزي 3 /صفر أمسالثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسجل نابري الهدفين الأول والثاني للنادي البافاري في غضون ثلاث دقائق، فيما تألق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت، حيث صنع أول هدفين وتكفل بتسجيل الهدف الثالث، ليقرب بايرن كثيرا من التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وتقدم نابري بهدف في الدقيقة 51 بعد تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي قابلها نابري بتسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 54 سجل نابري ثاني أهدافه بعد تمريرة جديدة من ليفاندوفسكي سدد على إثرها اللاعب الشاب كرة زاحفة في شباك أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 77 وضع ليفاندوفسكي بصمة جديدة بتسجيله الهدف الثالث عبر تسديدة من داخل منطقة الست ياردات بعد تمريرة ذكية من ألفونسو ديفيز.

وفي مباراة ثانية في المنافسة نفسها، خيم التعادل الإيجابي 1 /1 على مباراة نابولي الإيطالي مع ضيفه برشلونة الإسباني أمس الثلاثاء.

وتقدم البلجيكي درايس ميرتينز بهدف لنابولي في الدقيقة 30 ثم تعادل الفرنسي انطوان غريزمان لبرشلونة في الدقيقة 57.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال في الدقيقة 89.

ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني ثم يلتقي في 18 مارس المقبل مع نابولي في مباراة الإياب.