برشلونة يكتسح إيبار بخماسية وسوبر هاتريك لميسي

المصدر: د ب أ

اكتسح برشلونة ضيفه إيبار، وهزمه بخمسة أهداف دون رد، اليوم السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني.

تقمص ليونيل ميسي دور "تاجر السعادة" بتسجيل أربعة أهداف في الدقائق 14 و37 و40 و87، وأضاف أرتورو فيدال الهدف الخامس بالدقيقة 89.

رفع البارسا رصيده إلى 55 نقطة في الصدارة "مؤقتا"، متفوقا على ريال مدريد بفارق نقطتين، بينما تجم رصيد إيبار عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

كسر ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني صياما طويلا عن التهديف في بطولة الدوري الإسباني بهز شباك إيبار، اليوم السبت، في الجولة 25 من الليغا.

ويعود آخر هدف لميسي في الدوري الإسباني، عندما سجل هدف الفوز في شباك غرناطة بالجولة 20، والتي أقيمت يوم 19 يناير الماضي، ليرفع اليوم رصيده إلى 18 هدفا في 20 مباراة بالليغا.

في المقابل، عجز النجم الأرجنتيني عن هز شباك المنافسين 4 مباريات متتالية أمام فالنسيا، ليفانتي، ريال بيتيس وخيتافي، بينما يستعد "ليو" وزملاؤه لمواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد في الجولة المقبلة، وقبلها للعب ضد نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.