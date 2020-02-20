السيتي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في ويستهام بالبريميرليغ

المصدر: د ب أ

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مستحقا 2 / صفر على ضيفه ويستهام يونايتد في ختام المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي خسر صفر / 2 أمام توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية، إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 22 نقطة كاملة خلف ليفربول (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد ويستهام، الذي تلقى خسارته الرابعة عشرة في البطولة هذا الموسم مقابل ستة انتصارات وستة تعادلات، عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ليواصل نتائجه المهتزة في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة السادسة على التوالي في البطولة.

وسارت المباراة في اتجاه واحد، حيث فرض مانشستر سيتي هيمنته على مجريات اللقاء طوال الوقت، وأهدر لاعبوه عددا وفيرا من الفرص المحققة لهز الشباك، فيما ظهر ويستهام مستسلما تماما للخسارة، حيث عجز لاعبوه عن تهديد مرمى أصحاب الأرض خلال التسعين دقيقة.

وافتتح رودري التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 30 من متابعة لركنية نفذها زميله كيفن دي بروين، الذي ضاعف تقدم الفريق السماوي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62، لينصب نفسه بطلا للمباراة من دون منازع.