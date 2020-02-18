ميسي وهاميلتون يتقاسمان جائزة لوريوس الرياضية العالمية

المصدر: د ب أ

تقاسم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبريطاني بطل سباق فورمولا -1 لويس هاميلتون جائزة لوريوس الرياضية العالمية لأفضل رياضي للعام المنصرم.

وتساوى عدد الأصوات التي حصل عليها كل من ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني وهاميلتون عضو فريق مرسيدس والفائز بسباقات فورمولا-1 ست مرات، وذلك خلال التصويت الذي أجري لاختيار الفائز بالنسخة العشرين من الجائزة العالمية.

وتسلم هاميلتون الجائزة من المدرب الفرنسي السابق ارسين فينجر مساء اليوم الاثنين خلال حفل في قاعة فيرتي ميوزيك، وقال هاميلتون(35 عاما):" هذا شيء لا يمكن تصديقه أن أرى العظماء الذين يمكن لي الآن أن أتبعهم، فلقد استلهمت الكثير منكم".

ولم يحضر ميسي (32 عاما) حفل التسليم وأرسل شكره عبر مقطع فيديو بعث به إلى الحضور.

وتعد جوائز لوريوس العالمية هي الجائزة العالمية الوحيدة التي تكرم أفضل الرياضيين من فئات مختلفة في العام الماضي، وتضم أكاديمية لوريوس أكثر من 60 عضوا من بينهم شخصيات ألمانية رياضية كبرى مثل بوريس بيكر وكاتارينا فيت.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني مرة يتم فيها إقامة حفل تسليم جائزة لوريوس في برلين وذلك بعد المرة الأولى في عام 2016.