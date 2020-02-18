مانشستر يونايتد يقهر تشلسي في عقر داره

المصدر: د ب أ

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه تشيلسي 2 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم مانشستر الفوز بهدف في كل شوط حيث تقدم المهاجم الفرنسي انتوان مارسيال بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف هاري ماجواير الهدف الثاني في الدقيقة 66.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد تشيلسي عند 41 نقطة في المركز الرابع.

وحقق مانشستر فوزه العاشر هذا الموسم مقابل ثمان هزائم وثمانية تعادلات فيما خسر تشيلسي للمرة التاسعة مقابل 12 انتصارا وخمسة تعادلات.

وألغى الحكم هدفين لتشلسي في الشوط الثاني سجلهما كيرت زوما واوليفييه جيرو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).