سيلتا فيغو يتعادل مع الريال ويشعل الصراع على لقب الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

أشعل سيلتا فيجو صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أوقف سلسلة انتصارات ريال مدريد وتعادل معه 2/2 أمس الأحد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم سيلتا فيغو بهدف سجله فيدور سمولوف في الدقيقة السابعة، وتعادل الريال عن طريق توني كروس في الدقيقة 52، وأضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل سانتياجو مينا لسيلتا فيجو في الدقيقة 86.

ورفع الريال رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة، كما رفع سلتا فيغو رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر.

وبهذا التعادل توقفت سلسلة انتصارات الريال عند خمس مباريات.

وهذا التعادل هو الثامن للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في مباراة، فيما أصبح هذا التعادل هو التاسع لسلتا فيجو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في 11 مباراة.

