فلامنغو بطلاً للسوبر البرازيلي

المصدر: رويترز

أحرز فلامنغو لقبه الأول في 2020، اليوم الأحد، عندما تغلب 3-صفر على أتلتيكو بارانينسي في كأس السوبر البرازيلية لكرة القدم، بقيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس.

وعادت البطولة، التي تقام بين بطلي الدوري والكأس، مرة أخرى هذا العام بعد نحو ثلاثة عقود من إيقافها.

وأحرز ثنائي الهجوم برونو هنريك وغابرييل باربوسا هدفين في الدقيقتين 15 و29 ليتقدم فلامنجو 2-صفر في الشوط الأول. واختتم جيورجيان دي أريسكايتا القادم من أوروغواي الثلاثية في منتصف الشوط الثاني.

ونال فلامنغو لقب الدوري وكأس ليبرتادوريس في نوفمبر الماضي، ويخوض نهائي كأس غوانابارا في ولاية ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل.