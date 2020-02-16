17 فوزاً على التوالي لليفربول تصيب كلوب بالدهشة

المصدر: د ب أ

أعرب يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن اندهاشه بعد تمكن فريقه من تحقيق الفوز السابع عشر له في الدوري على التوالي هذا الموسم، وتوسيع نطاق الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى مستوى قياسي.

ورفع ليفربول بعد فوزه الأخير على نوريتش بهدف نظيف ، رصيده في صدارة الدوري الإنجليزي إلى 76 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وفي أعقاب فوز فريقه، قال المدير الفني الألماني: الفارق جنوني، لا أستطيع أن أستوعبه، فلم يسبق لي أن أشهد أمراً مثل هذا أبداً، فهذا شيء رائع وصعب للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول لم يذق طعم الهزيمة طوال 42 مباراة متتالية خاضها في الدوري حتى الآن.

وبإمكان ليفربول في حال حقق خمسة انتصارات أخرى أن يفوز بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاماً.

من جانبه، قال ساديو ماني مهاجم ليفربول: سنفعل كل ما في وسعنا من أجل استمرار الوضع كما هو، فنحن ليفربول ونحن فريق قوي.

ويلتقي ليفربول نادي أتليتكو مدريد الإسباني في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.