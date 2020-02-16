لايبزيغ يعود لصدارة البوندسليغا بـ "ثلاثية" في بريمن

المصدر: رويترز

فاز رازن بال شبورت لايبزيغ بسهولة 3-صفر على ضيفه فيردر بريمن أمس السبت ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متقدما بنقطتين على بايرن ميونيخ حامل اللقب.

وبعد غيابه عن الانتصارات في آخر أربع مباريات بجميع المسابقات سعى لايبزيغ للانتفاض ومنحه لوكاس كلوسترمان تقدما مبكرا في الدقيقة 18.

وعزز باتريك شيك، الذي صنع الهدف الأول، من تقدم صاحب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 39 محرزا هدفه السادس في الدوري قبل أن يكمل نوردي موكيلي الثلاثية في أول دقيقة بعد الاستراحة.

ويملك لايبزيغ، الذي يواجه توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، 45 نقطة مقابل 43 لبايرن، الذي يحل ضيفا على كولونيا اليوم الأحد.

ويأتي بروسيا دورتموند، الذي انتصر 4-صفر على أينتراخت فرانكفورت أول أمس الجمعة، ثالثا برصيد 42 نقطة.

وأبلغ شيك لاعب منتخب التشيك الصحفيين "قدمنا مباراة جيدة والفوز كان مستحقا. أنا سعيد بهدفي لكن الأهم هي الدفعة المعنوية قبل مواجهة توتنهام".

ويحتل فيردر البطل السابق، الذي خسر للمرة الثامنة في آخر تسع مباريات في الدوري، المركز 17 متقدما بنقطة واحدة على بادربورن متذيل الترتيب.

وأحرز لارس شتيندل هدفين ليقود بروسيا مونشنجلادباخ للتغلب 4-1 على مستضيفه فورتونا دوسلدورف، وهو الفوز الأول للفريق خارج أرضه منذ نوفمبر ليرفع رصيده إلى 42 نقطة متساويا مع دورتموند.

وحافظ باير ليفركوزن على آماله في المربع الذهبي عندما هز كريم بلعربي الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنحه فوزا صعبا 3-2 على ملعب أونيون برلين.

ويملك ليفركوزن 40 نقطة في المركز الخامس.

وتوقفت المباراة عدة مرات بسبب إشعال الجماهير للألعاب النارية وقنابل الدخان في المدرجات.

واستهل هيرتا برلين مشواره بعد الرحيل المفاجئ للمدرب يورجن كلينسمان بالفوز 2-1 على مستضيفه بادربورن بفضل هدف ديدريك بوياتا وجاميلو كولينز بالخطأ في مرماه.

واستقال كليمان، مدرب ألمانيا والولايات المتحدة السابق، بعد 76 يوما من توليه المسؤولية معللا ذلك بالافتقار للثقة والدعم.

ويشق هيرتا طريقه بعيدا عن منطقة الهبوط إذ قفز للمركز 13.

وأحرز الهولندي فوت فيجهورست ثلاثة أهداف ليقود فولفسبورج للانتصار 3-2 على هوفنهايم الذي كان عدل تأخره مرتين قبل أن يخسر في النهاية.