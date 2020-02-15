تعرف على تشكيلة برشلونة أمام خيتافي اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة خيتافي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليغا.

وشهدت تشكيلة برشلونة وجود سيرجي روبيرتو كظهير أيمن، بينما بقي سيميدو على مقاعد البدلاء، كما تواجد البرازيلي آرثر ميلو على حساب راكيتيتش.

وجاءت تشكيلة برشلونة، كالتالي:

تير شتيجن، سيرجي روبيرتو، بيكيه، صامويل أومتيتي، جوردي ألبا، بوسكيتس، فرينكي دي يونج، آرثر ميلو، ميسي، أنسو فاتي، وجريزمان.



بينما تشكيلة خيتافي، كالآتي:

سوريا، نيوم، ديني، إيتشيتا، أوليفيرا، أرامباري، ماكسيموفيتش، إيتيبو، كوكوريلا، مولينا، وماتا.

وتواجد أنخيل رودريجيز على مقاعد البدلاء، وهو أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف برشلونة، خلال الفترة الحالية لتعويض إصابة عثمان ديمبلي.