كلوب: لم نحدد مصير صلاح من المشاركة في الأولمبياد

المصدر: د ب أ

أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم السماح للهداف المصري محمد صلاح بالمشاركة في اولمبياد طوكيو 2020.

وتقام فعاليات كرة القدم في أولمبياد طوكيو في الاسبوع الأخير من تموز/يوليو والاسبوع الأول من آب/اغسطس، وهو ما قد يتعارض مع استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

ولكن كلوب أكد أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، مضيفا "هل أريد خسارة لاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالطبع لا".

وأضاف "لكن علينا دراسة مختلف الأمور، نحتاج لمزيد من المعلومات، كيف يبدو الأمر؟ متى يبدأ الاستعداد؟ لم يتحدث أحد معنا حتى الآن، لذا لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد ولكن سنرى".

وتشارك منتخبات الشباب تحت 23 عاما في منافسات كرة القدم الأولمبية ولكن يحق لكل فريق الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن.