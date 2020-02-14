رونالدو ينقذ يوفنتوس من الهزيمة في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

المصدر: رويترز

أحرز كريستيانو رونالدو هدفا ليوفنتوس من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع مستضيفه ميلان، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمس الخميس.

وتقدم أنتي ريبيتش لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية في الدقيقة 61 سكنت شباك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وأكمل فريق المدرب ستيفانو بيولي آخر 18 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع تيو هرنانديز لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل ضد باولو ديبالا لاعب يوفنتوس.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، إذ لمست تسديدة رونالدو من ركلة خلفية ذراع دافيدي كالابريا مدافع ميلان.

وسدد اللاعب البرتغالي الكرة في سقف المرمى ليدرك التعادل قبل مباراة العودة في تورينو في الرابع من مارس.

وفاز نابولي 1-صفر على مستضيفه إنتر ميلان أول أمس الأربعاء في المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي.