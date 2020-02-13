نابولي يداعب نهائي كأس إيطاليا بفوز على الإنتر

المصدر: رويترز

سجل لاعب الوسط الإسباني فابيو رويز هدفا رائعا ليقود نابولي للفوز 1-صفر على مستضيفه إنتر ميلان قي ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم بعد أن هيمن الفريق الزائر على مباراة شابها الحذر من الجانبين وأقيمت على ملعب سان سيرو أمس الأربعاء.

وسدد رويز الكرة بيسراه لتخدع الحارس دانييلي باديلي في الدقيقة 57 بعد عمل رائع من الظهير الأيمن جيوفاني دي لورينتسو.

وبدا الإرهاق على إنتر ميلان بعد أن انتفض بشكل مذهل في الشوط الثاني ليحول تأخره بهدفين إلى فوز 4-2 على غريمه ميلان يوم الأحد في مباراة قمة بالدوري الايطالي.

واستغل نابولي الفرصة اليوم ليسيطر على خط الوسط في الشوط الأول.

وسدد دريس ميرتنز فوق العارضة في الدقيقة 16 واقترب الفريق الزائر أيضا من هز الشباك مع نهاية الشوط الأول لكن باديلي حرم بيوتر جلينسكي من التسجيل.

لكن باديلي ظهر بلا حول أو قوة أمام تسديدة رويز الرائعة.

واندفع إنتر للهجوم في الدقائق الأخيرة، لكن نابولي تماسك ليحصل على أفضلية قبل مباراة العودة في الخامس من مارس.

وأهدر أصحاب الضيافة أفضل فرصة لادراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما تصدى ديفيد أوسبينا حارس نابولي لتسديدة البديل دانيلو دامبروسيو.

ويستضيف ميلان منافسه يوفنتوس في ذهاب مواجهة قبل النهائي الأخرى اليوم الخميس وستقام مباراة العودة في الرابع من مارس.