فيرونا يصعق يوفنتوس رغم تحقيق رونالدو رقماً قياسياً

المصدر: رويترز

حقق إيلاس فيرونا انتفاضة هائلة بعد التأخر بهدف وفاز 2-1 على يوفنتوس المتصدر ليشعل الصراع على قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس السبت.

وحقق كريستيانو رونالدو رقما قياسيا ليوفنتوس بالتسجيل للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري ليتقدم في الدقيقة 65.

لكن فابيو بوريني أدرك التعادل لفيرونا قبل أن يسجل جيامباولو باتسيني هدف الانتصار للفريق صاحب الأرض من ركلة جزاء قرب النهاية.

وحافظ يوفنتوس على القمة برصيد 54 نقطة لكن إنتر ميلان سيصل إلى الرصيد ذاته إذا فاز على ميلان في قمة المدينة غدا الأحد وربما يصبح لاتسيو ثالث الترتيب على بُعد نقطة واحدة إذا تفوق على بارما.

وقفز فيرونا إلى المركز السادس برصيد 34 نقطة وبقي دون هزيمة للمباراة الثامنة على التوالي.