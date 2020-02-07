الإصابة تبعد بوغبا من معسكر مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

خرج لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا مستبعدا من معسكر فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في إسبانيا لمواصلة برنامجه التأهيلي عقب تعرضه لجراحة في الكاحل.

وسيبقى بوغبا في مانشستر رفقة زميله سكوت ماكتوميناي حيث يواصل اللاعبان العلاج تحسبا لقرب عودتهما لصفوف الفريق.

ومنح مانشستر راحة للاعبين من معسكره الذي سينطلق في ماربيا الإسبانية يوم السبت، علما بأن الوافد الجديد أوديون إيغالو سيلحق بالمعسكر.

ولم يشارك بوغبا في أي مباراة مع مانشستر منذ مطلع الشهر الماضي لكنه يمني نفسه باللحاق بالمباراة أمام تشيلسي يوم 17 فبراير الجاري