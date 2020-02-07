بلباو يصعق برشلونة في الوقت القاتل ويصعد لنصف نهائي كأس إسبانيا

المصدر: د ب أ

أقصى أتلتيك بلباو ضيفه برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا قاتلا عليه 1 / صفر أمس الخميس في دور الثمانية للمسابقة، ليكمل الفريق الباسكي عقد المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة.

ويدين بلباو بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إينياكي ويليامس، الذي أحرز هدف الفريق المضيف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي خروج برشلونة بعد ساعتين فقط من وداع غريمه التقليدي ريال مدريد للمسابقة، عقب خسارته 3 / 4 أمام ضيفه ريال سوسييداد.

وبات بلباو آخر المتأهلين بالدور قبل النهائي، ليرافق غرناطة وسوسييداد وميرانديس، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، في المربع الذهبي للمسابقة.

يذكر أن هذا هو الفوز الثاني على التوالي لبلباو على برشلونة هذا الموسم، بعدما سبق أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها في لقائهما بالدوري الإسباني في أغسطس الماضي.