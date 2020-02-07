الريال يسقط أمام سوسييداد في عقر داره ويودع كأس ملك إسبانيا

المصدر: د ب أ

ودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة قاسية 3 / 4 أمام ضيفه ريال سوسييداد اليوم الخميس في دور الثمانية للمسابقة، ليتأهل الفريق الباسكي للمربع الذهبي للبطولة.

وبادر سوسييداد بالتسجيل عبر لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد، المعار إليه من الريال في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله ألكسندر الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 54 و56.

وقلص مارسيللو الفارق بتسجيله هدفا للريال في الدقيقة 59، لكن ميكيل ميرينو أضاف الهدف الرابع لسوسييداد في الدقيقة 68.

حاول الريال العودة للقاء في الدقائق الأخيرة، حيث أضاف رودريجو سيلفا وناتشو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتعززت رغبة الريال في التعادل خلال الدقائق المتبقية من عمر الوقت الضائع، بعدما اضطر سوسييداد للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أندوني جوروسابيل في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع لحصوله على الإنذار الثاني، لتشهد الفترة الأخيرة إثارة بالغة في ظل رغبة الفريق الملكي في التعادل ولكن دون جدوى.

